Gabriel Garko al GF Vip dopo le rivelazioni di Adua Del Vesco

A sorpresa Gabriel Garko sarà ospite del Grande Fratello Vip ed è probabile che l’attore, protagonista di molte fiction Mediaset, venga interrogato da Alfonso Signorini a proposito delle recente rivelazioni fatte da Adua Del Vesco e dal suo ex fidanzato, Massimiliano Morra, nella casa del reality show.

I due hanno lasciato intendere di esser stati manipolati e di aver vissuto un periodo particolarmente difficile quando una persona estremamente cattiva (che i due hanno definito “Lucifero in persona”) li ha costretti a fare ciò che voleva. A seguito degli episodi Adua Del Vesco avrebbe iniziato a soffrire d’anoressia e per diverso tempo non avrebbe neanche frequentato la sua famiglia. Né l’attrice né Massimiliano Morra hanno fatto il nome della persona in questione, ed è possibile che Garko venga interrogato in studio proprio per saperne di più.

“Sono sicuro che molta gente giudicherà… Sono sicuro che tante persone non capiranno…. E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura… Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità…”, ha fatto sapere l’attore via social.