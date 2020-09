Myriam Catania ha cercato di instaurare un legame con Enock Balotelli, che non sempre è però riuscito a seguire il filo del suo discorso

Il Grande Fratello Vip 5 è iniziato da pochi giorni, pertanto è normale che non tutti i concorrenti abbiamo già instaurato dei legami più o meno solidi. È quello che sta succedendo per esempio a Myriam Catania ed Enock Balotelli, avvicinato dall’attrice proprio nelle score ore.

La donna ha infatti tentato di dar vita a una conversazione con il fratello del più noto Mario, che però sembra non aver compreso appieno il significato delle parole della sua interlocutrice.

Myriam prova a fare amicizia con Enock

Dopo aver visto Enock non particolarmente entusiasta dei balli svolti in casa, Myriam Catania lo ha “accusato” di essere un muro e di non essere capace di godersi l’attimo, cogliendo le occasioni della vita.

Il calciatore è tuttavia sembrato piuttosto convinto di sé, precisando: “Ho capito cosa intendi, ma io tiro fuori Enock quando voglio io, con chi voglio io. Di solito sono un trascinatore, ma ora non mi è venuto spontaneo. Son fatto così” .

L’attrice non è tuttavia sembrata convinta da tali precisazioni, affermando che secondo lei Enock ha tanto da donare. La chiacchierata dell’ex moglie di Luca Argentero, complice forse qualche bicchierino di troppo, non è stata però compresa nella sua interezza dall’atleta.

Il calciatore ha infatti faticato a seguirne i passaggi non sempre coerenti, per poi esserne tirato fuori da Matilde Brandi, che aveva una comunicazione da fare al gruppo. Come proseguirà la conoscenza tra l’attrice e il bomber?