GF Vip, Patrizia De Blanck accerchiata: “Vai più giù”

La contessa continua a sorprendere e durante un ballo bollente è scappata una frase da censura.

Patrizia De Blanck è stata accerchiata dagli altri concorrenti e all’età di 75 anni si è scatenata in un ballo davvero molto bollente. La contessa continua a stupire all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

La donna si sta mettendo in gioco tantissimo, senza farsi alcun problema e mostrandosi esattamente per quella che è. Non mancano le critiche, ma la De Blanck si sta davvero divertendo.

Patrizia De Blanck accerchiata

La donna non ha fatto una piega quando gli altri concorrenti hanno deciso di accerchiarla per scatenarsi insieme in un ballo davvero bollente. Patrizia De Blanck, che si è scagliata contro Tina Cipollari, non si è sottratta a questo momento di divertimento e si è completamente lasciata andare insieme agli uomini della casa.

Un siparietto molto apprezzato da parte del pubblico, tanto che è diventato praticamente virale sui social network. La contessa è diventata un vero punto di riferimento all’interno di questa edizione del GF Vip.

La contessa si è divertita moltissimo ed è stato un momento di festa. Ma è anche scappata una frase che molti hanno definito “da censura”. Uno degli uomini della casa, che ballavano intorno a Patrizia De Blanck, ha incitato la contessa ad andare “più giù” e il popolo del web si è divertito e scandalizzato nello stesso tempo.

La contessa è tra i primi tre vip preferiti nel sondaggio di Reality House di questa settimana, insieme a Franceska Pepe e Massimiliano Morra.