Giulia De Lellis mostra le ciabatte: il prezzo è da capogiro

Le ciabatte di Giulia De Lellis hanno un prezzo che ha lasciato senza parole gli utenti di Instagram.

Giulia De Lellis ha mostrato le sue ciabatte con il pelo su Instagram, come è solita fare, visto che si occupa anche di moda e stile. L’influencer è sempre molto attiva sui social network e il suo profilo Instagram conta quasi 5 milioni di follower.

Giulia parla spesso dei suoi progetti professionali, ma anche della sua vita privata ed è sempre seguita. Gli utenti sono rimasti davvero scioccati dal prezzo da capogiro delle sue ciabatte.

Le ciabatte di Giulia De Lellis

Giulia parla di tutto con i suoi follower e loro la amano proprio per questo. L’unico argomento che tratta difficilmente riguarda la sua vita sentimentale, come è accaduto negli ultimi mesi con la rottura con Andrea Damante. In questo caso ha voluto preservare la sua privacy. L’influencer ha voluto mostrare ai suoi follower le sue nuove ciabatte, ma gli utenti sono rimasti senza parole per il prezzo da capogiro.

Si tratta di pantofole molto vistose, con un fiocco di perle di vetro e il pelo dentro. Giulia ha spiegato che adora indossare ciabatte con il pelo, ma poi si è parlato molto del prezzo.

Giulia De Lellis ha taggato nella sua storia il brand delle ciabatte, ovvero Gucci. Sicuramente un brand di grande lusso, molto importante e conosciuto. Per questo gli utenti si sono incuriositi e sono andati a cercare il prezzo delle ciabatte, che è davvero impensabile.

Le nuove pantofole della De Lellis costano la bellezza di 1500 euro. Una cifra davvero da capogiro, soprattutto tenendo conto che si tratta solo di un paio di ciabatte. Questo dimostra la grande passione di Giulia per la moda.