L'influencer ha perso la pazienza e ha scatenato la sua rabbia all'interno del confessionale. A chi è diretto questo sfogo?

Tommaso Zorzi è sicuramente uno dei personaggio più amati e chiacchierati di questa edizione del Grande Fratello Vip. All’interno della Casa più spiata d’Italia sta facendo particolarmente discutere per i suoi botta e risposta con Franceska Pepe, con cui si vede che non riesce ad avere un rapporto civile.

L’influencer è uscito dalla Casa in due occasioni a causa di una febbre alta, ma ora che è rientrato sta decisamente movimentando il reality.

Visualizza questo post su Instagram Milk! 🥛 #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 25 Set 2020 alle ore 1:03 PDT

Lo sfogo di Tommaso Zorzi

“Io ho ‘Milk’ tatuato qui sulle ginocchia, che sta appunto per latte alle ginocchia.

Questo è esattamente quello che ti viene quando ti danno certe risposte” ha dichiarato Tommaso Zorzi, sfogandosi pieno di rabbia nel confessionale. L’influencer sembra essere stanco di non poter parlare normalmente con alcune persone, anche se in questo caso non ha specificato a chi si stava rivolgendo. Il pubblico sembra essere completamente diviso, alcuni pensano che lui abbia ragione e lo apprezzano per la sua sincerità, mentre altri pensano che sia esagerato e pesante.

I commenti sono stati tantissimi. Alcuni hanno dichiarato che pensano sia come un bullo all’interno della Casa e che quest’anno il Grande Fratello Vip sta diventando inguardabile. Altri si sono buttati in sua difesa, accusando Franceska Pepe di essere una vipera e di trattarlo male, visto che si rivolge anche a lui parlando al femminile. Per molti Tommaso esagera, ma per altri è una bravissima persona, molto schietta, che sta movimentando il GF Vip e sta facendo divertire il suo pubblico, che quest’anno non è particolarmente attivo come un tempo.