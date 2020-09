Per la prima volta Andrea Iannone ha rivelato cosa ne penserebbe della sua famosa ex fidanzata, Belen Rodriguez.

Andrea Iannone ha risposto via social alle domande dei fan, i quali – ovviamente – non hanno fatto a meno di chiedere al pilota di moto gp quali fossero i rapporti con la sua famosissima ex, Belen Rodriguez.

Andrea Iannone: i rapporti con Belen

Dopo la rottura tra lui e Belen e il ritorno di fiamma tra la showgirl e l’ex marito Stefano De Martino, Andrea Iannone ha sempre preferito tacere in merito alla questione. Questa volta però il motociclista ha preferito non esimersi difronte alle domande che i fan gli hanno posto via social, e così in merito alla sua famosa ex fidanzata ha scritto: “Per me ha rappresentato un punto di riferimento in un momento della mia vita in cui tutto sembrava andare bene, ma nel quale non era semplice avere persone vere accanto”, ha detto il motociclista, e ha aggiunto: “Cosa penso di lei? Beh, proprio questo: vera sempre, fino alla fine.

Nel bene e nel male”.

Le parole del pilota di motoGP lasciano trasparire un fondo d’amarezza, e del resto che tra lui e Belen la liaison non fosse finita nel migliore dei modi è cosa nota. Per stare insieme alla showgirl Iannone aveva anche acquistato una lussuosa casa in svizzera, dove sperava di trasferirsi insieme a lei. Come un fulmine a ciel sereno Belen ha scelto di tornare insieme all’ex marito Stefano De Martino, ma anche tra i due la storia si è conclusa in un nulla di fatto.

Oggi la showgirl è legata all’hair stylist milanese Antonino Spinalbese, e in tanti si chiedono se la storia d’amore tra i due sia destinata a durare questa volta.