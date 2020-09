Irina Shayk ha acceso il web con una provocante foto in compagnia del suo gatto: la reazione dei fan

Bella oltre misura, elegante e raffinata, Irina Shayk è tra le modelle più ricercate e pagate del globo. Di origini russe, ha incantato il mondo con la sua bellezza e con la sua romantica storia d’amore con l’attore premio Oscar Bradley Cooper, purtroppo finita.

Al momento non è dato sapere se la donna abbia già un’altra relazione in corso. Nel mentre, ad ogni modo, grazie alla sua bellezza soprannaturale è stata più volte definita, a ragione, come una delle donne più belle del pianeta.

Irina Shayk nuda?

Di recente, l’angelica top model ha deciso di deliziare i suoi fan con un uno scatto davvero seducente. Nelle sue IG Irina Shayk è infatti apparsa in una posa equivoca, mentre stava dando da mangiare al gatto.

Molti si son dunque chiesti se fosse nuda, scatenando i commenti più disparati nonché complimenti a non finire.