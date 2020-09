Adriana Volpe sarà affiancata da un nuovo partner a Ogni Mattina dopo l'incidente in motorino di Alessio Viola: tutti i dettagli

Alessio Viola deve abbandonare la conduzione di Ogni Mattina su Tv8 con Adriana Volpe, almeno per il momento. Il motivo del suo temporaneo allontanamento è stato determinato da un incidente stradale in motorino nel quale l’uomo è rimasto coinvolto, suo malgrado, poche ore fa.

Le condizioni di salute del giornalista sembrano tuttavia buone, considerato che per fortuna pare non aver riportato gravi danni. Ad ogni modo, una frattura al setto nasale lo terrà lontano dalla tv per qualche giorno.

Adriana Volpe, nuovo compagno

Ad affiancare la presentatrice trentina, nonché ex concorrente dal Grande Fratello Vip 4, ci sarà dunque un valido sostituto. Si tratta nello specifico di Davide Camicioli, noto mezzibusto di Sky Sport 24.

Nella settimana da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre, Adriana Volpe e Camicioli si troveranno dunque a dover cercare un nuovo equilibrio lavorativo.

Nel mentre, sulla donna sono tornate recentemente a farsi prepotenti alcune voci relative alla sua vita privata. Da mesi si mormora infatti di una presunta crisi col marito Roberto Parli. Già durante l’avventura della Volpe al Gf Vip 4, la coppia aveva del resto mostrato segni di ‘insofferenza’.

Oggi alcuni indizi lascerebbero supporre degli strascichi protrattisi oltre il reality di Canale 5.