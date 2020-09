Uno scatto di Patrizia De Black da giovane condiviso dalla figlia Giada ha fatto incetta di like: la splendida foto della contessa col marito

Patrizia De Blanck è senza dubbio una delle concorrenti più “adorate” del Grande Fratello Vip. Fin da subito ha fatto parlare di sé, tra litigate, lamentele e divertenti gag, nonché opinioni sempre sagge e pungenti. Quando ancora non si sapeva della sua partecipazione al reality di Canale 5, la figlia Giada aveva già postato sui suoi profili social una foto in bianco e nero che la ritrae mano nella mano con suo papà Giuseppe Drommi.

Lo scatto della coppia da giovane è stato foriero di parecchi commenti, in quanto la contessa è davvero bellissima. Con un fisico da urlo e un outfit alla moda, la nobildonna appare davvero spettacolare, nel perfetto mood di quello strabiliante periodo storico.

Nel mentre da qualche giorno Patrizia De Blanck, da vera mamma premurosa, sta cercando di trovare un fidanzato per la popolare figlia. L’attenzione della contessa si è rivolta soprattutto verso Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia nonché ex di Ariadna Romero, dalla quale ha avuto un bambino. Nella scorsa puntata Alfonso Signorini ha peraltro precisato come la contessina abbia apprezzato molto questa iniziativa materna, rivolgendo poi i suoi personali complimenti dell’aitante gieffino.

La mediazione della De Blanck sarà galeotta per un loro possibile incontro a programma finito?