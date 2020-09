Gabriel Garko: la storia del suo coming out a Verissimo.

Protagonista assoluto della ultima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip è stato, sicuramente, Gabriel Garko. L’attore, come aveva annunciato sul suo profilo Instagram, infatti, è entrato in casa per un confronto con Adua Del Vesco ma anche per una clamorosa verità.

Entrato nel loft di Cinecittà, Garko ha letto una lettera alla virginale. “Noi due insieme abbiamo vissuto una bellissima favola, bella ma una favola. Ora però vorrei vivere la mia vita. Con te come amica, come è sempre stato. Esiste un’altra favola che ho vissuto da solo e che tanti chiamano il segreto di pulcinella. Il problema non è svelare il segreto perché ormai è il segreto di pulcinella. Ma vorrei avere la possibilità di svelare perché è stato un segreto”.

Così ha dichiarato Gabriel. Insomma, da un lato, la voce che da anni impazziva sui giornali di gossip è stata confermata. Dall’altra, però, Garko vuole avere la possibilità di poter spiegare bene tutto il processo e il cammino che lo ha portato a questa sua consapevolezza.

Gabriel Garko ospite a Verissimo

Dopo essersi liberato del segreto di Pulcinella, ora, Gabriel Garko sarà ospite di Verissimo. Il prossimo 3 ottobre 2020, infatti, l’attore avrà modo di spiegare tutta la sua storia nel salotto di Silvia Toffanin.

A dare questo annuncio è stato proprio il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini. Insomma, per avere il vero coming out del famoso attore bisognerà attendere una settimana. Solamente dopo il 3 ottobre, infatti, Gabriel, dopo che avrà raccontato a tutti i suoi fan la sua verità, potrà, finalmente, libero di essere chi vuole e, soprattutto, felice.