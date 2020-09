Elettra Lamborghini si è sposata con Afrojack. Il matrimonio si è svolto a Como, nella suggestiva cornice di Villa Balbiano.

Elettra Lamborghini ha sposato il dj Afrojack. Le nozze si sono svolte a Como, presso la suggestiva cornice di Villa Balbiano. La cantante, conduttrice ed ereditiera ha detto sì al suo fidanzato dinanzi a 100 invitati. Da precisare come tutti i presenti siano stati opportunamente sottoposti a tampone prima della cerimonia e di conseguenza nessuno ha dovuto indossare la mascherina.

Al momento sono trapelate poche foto del matrimonio, ma un video reso noto sul web ha svelato il vestito che Elettra ha scelto per il suo sì: un abito a sirena bianco con le braccia scoperte, con tanto di velo e bouquet è quello che si intravede. L’abito da sposa in questione è il primo dei tre che l’ereditiera ha scelto per le sue nozze. Ricordiamo del resto quello che ha detto Enzo Miccio prima dell’evento: “A poche ore dal matrimonio Elettra Lamborghini cambierà il suo abito”.

Nella mia vita sono stata cosí fortunata a trovare una persona cosí buona… nel 2020 poi…devo essere stata proprio brava per meritarmi un regalo del genere….🙏🏽❤️🦆 — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) September 25, 2020

Elettra Lamborghini: cosa si sa sul matrimonio?

Dalle poche immagini disponibili si nota Elettra Lamborghini radiosa che tiene per mano il suo sposo. Ad accompagnare la ragazza all’altare è stato suo papà Tonino. Alle nozze non ha partecipato, invece, sua sorella maggiore Ginevra. Mancano ancora numerosi dettagli sul matrimonio del 2020. Al fianco di Lamborghini anche Iconize, uno dei suoi più cari amici, che si è commosso al suo arrivo.

Il messaggio di Ginevra

Ginevra Lamborghini ha pubblicato un messaggio su Instagram riguardo la sua assenza al matrimonio della sorella Elettra: “Avrei voluto esserci anch’io. Vi auguro il meglio”. Hanno invece presenziato all’evento le sorelle Lucrezia e Flaminia e il fratello Ferruccio.