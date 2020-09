GF Vip, Franco Oppini indiscrezione sulla fidanzata di Francesco

Franco Oppini è piacevolmente stupito dal figlio Francesco, e ha voluto parlare anche della sua fidanzata.

Franco Oppini, padre di Francesco Oppini, avuto insieme ad Alba Parietti, ha voluto parlare di suo figlio e di sua nuora, come riportato da Libero. Francesco sta ottenendo un grande successo nel reality show ed è davvero molto amato dal pubblico.

Si diverte tutto il giorno, cantando, ballando, imitando e mostrando il suo carattere solare. Il papà Franco si è mostrato particolarmente stupito per il carattere di suo figlio e per come si sta lasciando andare.

Franco Oppini parla della nuora

Franco Oppini ha rilasciato una dichiarazione molto privata sulla fidanzata del figlio Francesco. Il ragazzo ora è chiuso all’interno della Casa più spiata d’Italia e lei non è molto pratica del mondo dello spettacolo, per questo ha bisogno di rassicurazioni.

“Un’oretta al telefono, la tranquillizzo perché lei non è del mondo della tv e quindi le racconto bene quello che accade anche nel meccanismo degli autori” ha spiegato Franco Oppini, svelando di chiamare tutte le sere sua nuora, in modo da commentare insieme la trasmissione.

“Lo conosco bene e sono sorpreso. E’ vivace, riservato. Non si lascia subito andare. Ma ha trovato terreno fertile, una bella compagnia. Per fortuna, per la prima volta, non vedo litigi.

Sta venendo fuori un lato che non conoscevo: canta canzoni che cantavo io. Mi ritrovo molto in lui”, racconta al telefono. “Mi ha lasciato senza fiato il momento in cui ha imitato Michael Jackson. Anche io, un po’ di anni fa, mi cimentai nell’imitazione di Thriller. Si vede che siamo dello stesso sangue. Parla di calcio e auto: le sue passioni” ha aggiunto Oppini.