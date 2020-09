L’ex gieffino Gabriele Rossi a sostegno di Garko su Instagram: “Finalmente la verità... trovò Giustizia”.

L’ultima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda il 25 settembre 2020, è stata ricca di colpi di scena. Protagonista assoluto, inevitabilmente, è stato il famoso Gabriel Garko. L’attore, entrato in casa per un confronto con la concorrente Adua Del Vesco, ha fatto un gesto che nessuno si aspettava.

Dopo anni di silenzio, infatti, dovuti a meccanismi ancora poco chiari, l’attore, attraverso la figura di un fanciullino a svelato quello che, ormai per tutti, era diventato il “segreto di Pulcinella”. Ha rivelato la sua omosessualità, facendo, dunque, coming out. Poco prima di entrare nella casa del Gf, Gabriel aveva scritto un messaggio su Instagram in cui anticipava in parte quello che lui avrebbe detto in prima serata su Canale 5.

Tante le risposte di affetto e sostegno. Tra questi anche Gabriele Rossi.

Le parole di Gabriele Rossi

Nel corso degli anni, erano state tante le voci di gossip di una presunta relazione tra Gabriele Rossi e Gabriel Garko. Voci, ovviamente, mai confermate e sempre smentite. “C’era una volta la verità, che dopo tanto girovagare trovò il sentiero della Giustizia”, ha scrive l’attore, a sua volta ex gieffino. Tanti però sono stati i commenti contrari al gesto di Garko.

Ed ecco che Rossi ha subito cercato di difendere l’amico, presunto fidanzato, nonché collega. “Se solo capissi quanto sei fuoriluogo, se solo comprendessi che si sta parlando d’altro. Prova ad imparare l’utilizzo della delicatezza, perché ti gioverà nella vita”.