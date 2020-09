Alfonso Signorini ha ringraziato Gabriel Garko dopo che l'attore ha letto la lettera ad Adua Del Vesco. Ecco cosa è successo

Alfonso Signorini ha iniziato la quarta puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip facendo entrare in studio Gabriel Garko che ha promesso di raccontare la “verità”. Giunto di fronte ad Adua Del Vesco, l’attore ha letto una lettera attraverso la quale ha fatto coming out, con Signorini che lo ha ringraziato per l’emozione che ha fatto vivere.

Gabriel Garko al Grande Fratello

Adua Del Vesco e Gabriel Garko si sono abbracciati in lacrime dopo la lettera dell’attore. Il conduttore Alfonso Signorini lo ha quindi ringraziato: “Grazie perché credo non sia facile dopo tanti anni in cui tu hai costruito una favola di carta, che non aveva un riscontro nella tua vita e nella tua realtà. Ti sono grato. Non mi sono sentito di fermare quell’abbraccio per le distanze sociali.

Voi avete vissuto una favola falsa, ma da oggi inizierete a vivere una favola vera”. Gabriel Garko ha quindi affermato: “Da oggi Adua sarà nella mia vita in un altro modo e non ci perderemo più”.

Signorini ha quindi chiesto: “Che cos’è questo segreto di Pulcinella?“. Con Garko che ha risposto: “Ah Signorini, te lo devo spiegare a te? Non è questo il momento”.

Per poi aggiungere: “Non credo che questa cosa vada capita e discussa, voglio solo dire perché è stata discussa, del resto non me ne frega niente”.