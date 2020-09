Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 28 settembre al 4 ottobre 2020

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 28 settembre al 4 ottobre.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni del suo oroscopo settimanale dal 28 settembre al 4 ottobre 2020: qui i dettagli segno per segno.

Oroscopo settimanale Fox dal 28 settembre al 4 ottobre

Ottima settimana per Ariete, Leone, Vergine e Sagittario, tutti quotati con il massimo dei punti.

Buon periodo in generale anche per gli altri, nessuno dei quali ha un punteggio inferiore a tre su cinque.

Ariete

Con Venere passionale è difficile restare insensibili rispetto all’amore che può affacciarsi quando meno ce lo si aspetta. L’ottimo rapporto tra i pianeti regala veri dardi di Cupido a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco.

Toro

I nati sotto questo segno avranno una settimana molto impegnata che gli farà dedicare poco tempo all’amore.

Vivranno una sorta di agitazione interiore che si riverserà sulle persone che stanno loro intorno.

Gemelli

Le stelle del periodo aiutano a superare parecchi problemi e se c’è una persona interessante una giornata buona sarà quella di domenica. Quanto al lavoro, il consiglio è di cogliere un’occasione al volo o comunque ascoltare ciò che qualcuno proporrà venerdì.

Cancro

Con la Luna favorevole, martedì e mercoledì saranno giornate speciali e le possibilità di dividere le emozioni con un’altra persona sono parecchie.

Anche sul fronte professionale ci saranno grandi occasioni e novità.

Leone

Venere è nel segno, dunque è facile sentirsi innamorati o quanto meno essere coinvolti da una relazione particolare. Se la coppia ha basi solide, questa è la settimana giusta per pianificare un nuovo progetto e costruire qualcosa di innovativo.

Vergine

Venerdì Venere entrerà completamente nel segno e si acquisterà sempre più sicurezza e voglia di amare. C’è un po’ di stanchezza ma con buona volontà anche le coppie di lunga data possono recuperare il tempo perduto.

Bilancia

Le relazioni che hanno sofferto di più nei mesi precedenti sono quelle con i segni dell’Ariete e del Capricorno, ma ora si può pensare a qualcosa di diverso che riporti intimità nella coppia. Sul fronte lavorativo si consiglia di riposare di più: successi e sforzi recenti hanno messo a repentaglio il proprio fisico.

Scorpione

C’è tensione nell’aria, anche perché ora non si accettano risposte a metà e con Mercurio che entra nel segno la lucidità mentale sarà anche doppia.

Bisogna cercare di non alimentare polemiche prima che arrivi la serata di sabato.

Sagittario

Sarà una settimana calda e appassionata, confermata da Venere e Marte favorevoli. Se la propria coppia è stabile e ha superato la fase negativa della prima parte dell’anno ora ha sicuramente la possibilità di parlare di progetti e ritrovare serenità.

Capricorno

Tra pochi giorni Venere tornerà favorevole e i nuovi incontri potranno decollare. Sul lavoro ci si è prefissi di fare cose importanti e ora, finalmente, si può anche dire addio ad un passato difficile: c’è una buona occasione per rimettersi in gioco.

Acquario

Le relazioni sono molto agitate perché i nati sotto questo segno ultimamente sono molto indecisi e ogni giorno la pensano diversamente dal precedente. Il consiglio è quello di non alimentare inutili tensioni e di non lasciare dubbi o malintesi in sospeso.

Pesci

Alcune coppie dovranno prendere una decisione riguardo la casa: c’è chi sta cercando di cambiare in meglio ed entro fine mese potrebbe esserci la possibilità di riuscirci. Quanto alla professione la settimana è positiva e s potranno ottenere risultati anche superiori alle aspettative.