Franceska Pepe cerca di baciare Tommaso Zorzi dopo la pace

La modella ha alzato un po' il gomito e si è gettata tra le braccia di Tommaso Zorzi, che non sapeva come respingerla.

Nella Casa del Grande Fratello Vip stanno cercando di divertirsi e tra un argomento serio e l’altro si concedono momenti di grande festa e di grande allegria. Ogni momento è buono per riuscire a svagarsi e i concorrenti si sono ritrovati tutti a ballare insieme.

Franceska Pepe, però, deve aver alzato un po’ troppo il gomito, si è gettata tra le braccia di Tommaso Zorzi, che non ha apprezzato. La modella era appena caduta per terra mentre ballava sopra ad un pouf, quando ha cercato di baciare l’influencer, che è stato criticato per la battuta su Gabriel Garko.

Franceska Pepe bacia Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi ha confessato di aver fatto coming out con una mail, di conseguenza è abbastanza evidente che non sia interessato minimamente a Franceka Pepe. Nonostante questo, la modella ha alzato un po’ il gomito e si è letteralmente gettata tra le sue braccia. I due hanno ballato insieme per un po’, ma quando la donna ha iniziato a tentare di baciarlo, Zorzi ha chiesto aiuto agli altri concorrenti per essere liberato dalla sua presa.

La modella è sembrata molto allegra e sicuramente fare pace con Tommaso l’ha spinta a prendersi ancora più confidenza di quanta avrebbe dovuto. “Mi vuole mettere la lingua in bocca” ha ripetuto più volte Zorzi, cercando aiuto e complicità negli occhi dei suoi compagni di avventura. La modella ha continuato senza problemi a cercare le labbra dell’influencer, per dargli un bacio, ma senza successo.

Pace fatta tra Franceska e Tommaso

Franceka Pepe e Tommaso Zorzi hanno trascorso molto tempo litigando, ma finalmente sono riusciti a trovare un punto in comune. I due hanno deciso di fare pace, chiarirsi con un discorso molto bello, che è si è concluso con un abbraccio. Franceska e Tommaso si sono resi conto di essere molto simili e molto diversi nello stesso tempo, ma sicuramente riusciranno a trovare un punto di incontro, che possa aiutarli a non scontrarsi quotidianamente.

Dal momento in cui hanno fatto pace Franceska si è avvicinata molto a Tommaso e presa dall’entusiasmo gli si è gettata tra le braccia più di una volta. Visto l’abbraccio freddo che gli ha dato Zorzi viene da pensare che lui non sia così felice di averla sempre addosso, ma come dimostrano i video lei continua a tentare di baciarlo.