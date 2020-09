Avvicinamento tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli: bacio in arrivo?

Due dei protagonisti di questa prima parte della quinta edizione del Grande Fratello Vip sono, senza dubbio, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. Tra i due concorrenti è visibile un certo feeling e un interesse reciproco. Nonostante ciò, però, ancora non c’è stato nessun contatto fisico.

Dopo la prova di apnea della settimana scorsa, in cui si è assistito anche da un caloroso bacio tra i due, sul web è nata la ship, con un nome ufficiale “Gregorelli”. Nel corso delle giornate in casa, Elisabetta e Pierpaolo si stanno avvicinando sempre più, come è successo durante la serata di ieri, sabato 26 settembre 2020. Era notte e gli altri inquilini stavano dormendo. Pierpaolo, dunque, ne ha approfittato per infilarsi nel letto della Gregoraci.

Proprio in quel momento, però, la regia ha staccato l’inquadratura, lasciando tutti i fan con il fiato sospeso.

Avvicinamento tra Petrelli e Gregoraci

Non si sa cosa sia successo nell’arco di qualche minuto tra Pierpaolo ed Elisabetta.

Secondo alcuni utenti, i due, in atteggiamenti davvero complici, sembravano sul punto di baciarsi. In molti, dunque, credono che possa esserci anche stato. Del resto, non è una novità che l’ex velino sia molto interessato alla showgirl. Lo ha anche dichiarato all’altra coinquilina Matilde Brandi, la quale gli ha dato alcuni consigli. “Posso dire una cosa? A me piacerebbe se la prendessi e la baciassi. Cioè, così e basta poi te nevai senza dare spiegazioni.

Non devi avere paura”.