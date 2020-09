Franceska e Stefania Orlando: litigio al Gf vip per un kiwi.

Aria tesa nella casa del Grande Fratello Vip. Alla vigilia della quinta puntata, in onda il 28 settembre 2020, nuove discussioni animano il loft di Cinecittà. Ancora una volta protagonista della discussione è la modella Franceska Pepe. La ragazza, nota per aver avuto un flirt con Vittorio Sgarbi, non si sta facendo mancare niente.

Dopo alcune diatribe con Tommaso Zorzi, questa volta è il turno della conduttrice Stefania Orlando. Questa ultima, durante un pranzo tra coinquilini, ha tirato fuori un kiwi che Franceska aveva gettato nella pattumiera in quanto, secondo lei, era marcio. Subito gli animi si accendono e la casa sembra essere tutta dalla parte di Stefania. Non è finita qui.

Scontro tra Franceska e Stefania

Motivo di discussione è stata anche la serata di ieri, sabato 26 settembre 2020. Nel corso della sera, infatti, Franceska, complice qualche bicchiere di vino in più, è apparsa un po’ brilla e si è lasciata andare anche ad equivoci atteggiamenti con Tommaso Zorzi. Stefania, vista l’aria tesa, ha additato contro la Pepe, dichiarando che Franceska si fosse lamentata con gli altri coinquilini per non aver cenato ieri sera.

Stando alla Orlando, il motivo è solo uno: non cenando, avrebbe avuto più possibilità di ubriacarsi. Insomma, i nervi, dopo sole due settimane, sembrano essere già tesissimi.