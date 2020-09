Il giornalista e conduttore del programma in onda su Tv8 “Ogni Mattina” è tornato a parlare sui social dopo l’incidente. Su Twitter: “Sto meglio”.

Il giornalista e conduttore di Tv8 che conduce insieme ad Adriana Volpe il programma “Ogni Mattina”, è tornato sui social a parlare del suo incidente in moto che aveva fatto qualche giorno fa. Il giornalista che si è mostrato su Twitter con una fasciatura al naso ha voluto rassicurare i suoi cari e quanti lo seguono del fatto che sta meglio.

In un comunicato ufficiale della Rete Tv8 è stato annunciato che il prossimo cinque ottobre potrebbe tornare a condurre il programma. Nel frattempo hanno preso il posto del conduttore Daniele Piervincenzi e Monica Peruzzi.

Alessio Viola parla dopo l’incidente

“A Roma si dice ‘na tranvata. A Milano non so come di dica, ma l’ho presa. Ma va meglio. Vorrei ringraziare tutti per l’ondata straordinaria di affetto che ho ancora nel telefono.

Grazie Marta, grazie prof (ti devo un naso), ringrazio le mie Zangrille Marianna, Micol, Bea, Celestina, i colleghi, gli amici, davvero tutti, tanto! Per gli abbracci, i come stai e i quando torni“.

Sono queste le parole rassicuranti che il conduttore Alessio Viola ha diffuso sui canali social. Il conduttore e giornalista che qualche giorno fa era stato vittima di un incidente in moto tornerà a condurre il programma di Tv8 “Ogni Mattina”, così come comunicato dalla stessa rete in un comunicato ufficiale: “Auguriamo una pronta guarigione ad Alessio Viola con la speranza di riaverlo presto alla conduzione del suo morning show”.

L’annuncio di Adriana Volpe

A dare l’annuncio televisivo dell’incidente in moto di Alessio Viola era stata la collega e conduttrice Adriana Volpe che con il giornalista conduce il programma: “Come vede accanto a me non c’è Alessio Viola, ma un altro volto noto di questa rete, Davide Camicioli. Ma Alessio tornerà prestissimo, se ci stai guardando sappi che ci manchi tantissimo”