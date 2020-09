Chiara Ferragni come la Madonna, il Codacons denuncia: “Blasfemia”

Chiara Ferragni ritratta come la Madonna: la foto ha scatenato un putiferio e il Codacons ha avviato un'azione legale contro l'influencer.

In un’immagine a corredo di un’intervista a Vanity Fair Chiara Ferragni appare ritratta come la Madonna nel famoso quadro di Giovanni Battista Salvi (Madonna con bambino). Il Codacons ha avviato un’azione legale per blasfemia.

Chiara Ferragni come la Madonna: la denuncia

Un’immagine apparsa su Vanity Fair e poi circolata sui social ha scatenato una nuova battaglia legale del Codacond contro Chiara Ferragni. Questa volta l’associazione dei consumatori ha avviato un’azione legale per l’immagine che rappresenterebbe uno “sfruttamento indegno che ha scatenato le proteste dell’intero mondo cristiano”. Nell’immagine si vede Chiara Ferragni ritratta come la Madonna nel famoso quadro di Giovanni Battista Salvi. L’immagine, a corredo di un’intervista alla famosa influencer per Vanity Fair, era stata da lei stessa condivisa via social.

Nell’esposto presentato dal Codacons alla Procura della Repubblica si legge: “Non è una provocazione, ma una grave mancanza di rispetto per i cristiani, per l’intero mondo religioso e per l’arte in genere”.

In tanti sui social hanno criticato Chiara Ferragni per la foto, ma come sempre non sono mancati anche fan che hanno preso le difese dell’influencer, che già finita nel mirino di Codacons per la raccolta fondi organizzata con suo marito Fedez durante l’emergenza Coronavirus.

L’esposto dell’associazione sarebbe stato inviato anche a Papa Francesco. Chiara Ferragni (così come suo marito Fedez) per il momento non ha replicato alla vicenda.