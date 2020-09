GF Vip, Denis Dosio: “Nessuno deve dirmi cosa mangiare”

Denis Dosio è quasi scoppiato in lacrime dopo aver litigato per il cibo contro gli altri concorrenti del GF Vip.

Al Grande Fratello Vip è scoppiato un alterco tra Denis Dosio e gli altri coinquilini del reality show. Durante la cena infatti Dosio avrebbe preteso di mangiare del riso, ma a causa della perdita della prova budget durante la quarta puntata i gieffini si sono dovuti adattare alla spesa ridotta.

Denis Dosio: polemiche per il cibo

La convivenza forzata non è semplice nella casa del Grande Fratello Vip, specie da quando la produzione ha deciso di ridurre il budget per i concorrenti. Denis Dosio ha provato a chiedere ai coinquilini del riso al posto della pasta che era prevista per cena, ma gli altri gli hanno fatto notare che sarebbe stato impossibile accontentare le richieste di tutti. “Abbiamo fatto un discorso a Franceska e vale per tutti, non si possono avere due pesi e due misure”, ha detto Francesco Oppini.

Denis non l’ha presa bene e dopo aver affermato che piuttosto che creare problemi “non avrebbe mangiato” si è ritirato in veranda, trattenendo a stento le sue lacrime.

“Io non creo mai problemi, se c’è in più prendo se no non obbligo gli altri, ma nessuno mi deve dire cosa mangiare”, ha affermato Dosio, mentre Francesco e Andrea provavano a convincerlo del fatto che il suo atteggiamento in questo caso fosse del tutto sbagliato.

Denis riuscirà a superare le sue difficoltà contro gli altri concorrenti? In tanti credono che proprio per via del suo atteggiamento potrebbe essere il prossimo a uscire dalla casa più spiata d’Italia.