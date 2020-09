Continua nella casa il flirt tra Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci, nuovamente sfociato in un bacio avvenuto questa volta in pieno giorno.

Sembra ormai non avere più freni il flirt nato all’interno della casa del GfVip tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli, che nel pomeriggio del 28 settembre sono stati sorpresi dalle telecamere a darsi un nuovo bacio ma questa volta davanti agli altri concorrenti e per di più in pieno giorno.

I due erano infatti già stati protagonisti di un audace siparietto qualche giorno prima, con un bacio appassionato scattato durante una prova della piscina della casa.

GfVip, nuovo bacio tra Petrelli e la Gregoraci

La nuova effusione tra i due è avvenuta nel pomeriggio mentre Elisabetta Gregoraci stava cercando di spiegare a Petrelli alcuni passi di danza assieme ad altri concorrenti. Entrambi hanno quindi approfittato di un momento di distrazione generale dei presenti per una fugace effusione, immediatamente ripresa dalle telecamere poste all’interno della casa.

Visualizza questo post su Instagram Bacio?😏❤ @pierpaolopretelliofficial @elisabettagregoracireal #GFVIP Un post condiviso da GFVIP5💎 (@grandefratellovip5sondaggi) in data: 28 Set 2020 alle ore 9:19 PDT

Insomma, sembra proprio che stia per nascere qualcosa di decisamente profondo tra l’ex moglie di Flavio Briatore e il bel 29enne, il quale solo qualche giorno prima aveva avuto modo di confidare: “Prima di entrare pensavo fosse molto bella, ma non avrei mai pensato di trovare una persona così.

Ti giuro che è da tanti tanti anni che non sentivo quelle cose, che provo anche solo con lo sguardo”.