Secondo un suo amico, Pierpaolo era interessato alla Gregoraci da prima del Gf Vip.

Pierpaolo Pretelli ormai non si nasconde più. Nella casa del Grande Fratello Vip tutti sanno il suo forte interesse nei confronti di una delle protagoniste assolute della quinta edizione del reality di Alfonso Signorini, Elisabetta Gregoraci. Dopo che I due, in quanto protagonisti di una prova settimanale, si sono scambiati un bacio in piscina, Pierpaolo, in modo ironico, ha davvero preso la testa per la ex moglie di Flavio Briatore.

La complicità e la carica erotica tra i due sembra aumentare sempre più, giorno dopo giorno. Prima il ballo nel corso della settimana precedente, poi alcune carezze e grattini nel letto di notte. Adesso, Pierpaolo, dopo aver chiesto consigli a Matilde Brandi, sente il desiderio di baciarla.

La rivelazione anonima

Un amico del velino, che è voluto restare anonimo, ha fatto una clamorosa dichiarazione. “Ha un debole per Elisabetta da sempre.

Farà di tutto per baciarla. Dobbiamo capire lei come reagirà, ma a giudicare dagli sguardi…”. Questo è stato il commento dell’amico del concorrente del Grande Fratello ed opinionista di Barbara d’Urso. Non si sa come andrà a finire questo corteggiamento tra i due concorrenti. Sta di fatto, e questo è evidente a tutti, che Elisabetta pare essere molto presa dal fascino del modello. Per il momento sembra essere frenata ancora dalla presenza a casa del figlio e del suo ex marito, Flavio Briatore.

Non si sa fino a quando riuscirà a resistere. Deve rassegnarsi, dunque, la contessa De Blanck, che lo vorrebbe come fidanzato di sua figlia Giada.