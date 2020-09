Grande Fratello, tentato furto alla pizzeria di Salvo Veneziano?

Salvo Veneziano ha di recente pubblicato un post su Facebook in cui si vede la vetrina rotta della sua pizzeria a Cesano Maderno. Cosa è successo?

Noto per aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello e alla quarta edizione della versione Vip del reality, Salvo Veneziano ha di recente pubblicato un post su Facebook in cui si vede la vetrina rotta della sua pizzeria a Cesano Maderno.

Cosa è successo?

Salvo Veneziano sui social

“Oggi alla grandissima…..”, ha commentato Salvo Veneziano a corredo di alcuni scatti della sua pizzeria a Cesano Maderno, in cui si vede la vetrina del suo locale rotta. Tentato furto o atto vandalico? Una domanda posta da molti utenti a corredo del post in questione.

Tra i commenti, infatti, si legge: “L’invidia è una brutta bestia”, “Solo vetrina ? O anche furto?“, “Salvo veneziano …..qualsiasi cosa sia successo vedere delle foto così dispiace ……

specialmente poi se capitano nelle proprietà tipo …in casa propria o attività …non so se è più incazzatura o altro”. Altri hanno aggiunto: “Urca !!! Mi dispiace tantissimo ….scusa se chiedo. ..ma un dispetto o incidente??? No perché se è un’incidente ok succede, ma se è una cosa voluta il discorso è diverso”, oppure “Comunque mi spiace per questo inconveniente l importante che non ci siano danni persone, però girano”. Qualcuno ha anche sottolineato la presenza di un martello in uno degli scatti: “Pure il martello hanno lasciato?”.

Al momento non è ancora dato sapere cosa sia successo, con Salvo Veneziano che ha in seguito pubblicato un altro post in cui mostra di aver messo una nuova vetrina. A corredo la seguente didascalia: “Tutto perfetto. Ci vediamo domani stelle della pizza. Nessuno ci ferma“.