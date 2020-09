Elisabetta Gregoraci e Petrelli sono sempre di più i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli sono due tra i personaggi più discussi della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Sul web e su tutti i social, la vicinanza tra i due concorrenti sta facendo impazzire i fan. Da quando, complice lo zampino di Alfonso Signorini, la ex moglie di Flavio Briatore e il modello hanno affrontato la prova del bacio in piscina, su Twitter è nata la ship.

La complicità è sempre alle stelle, come dimostra anche questo video, con lo schiaffetto di una gongolante Gregoraci al suo Pierpaolo.

I fan della coppia, addirittura, si sono dati anche un nome #Gregorelli. C’è da dire, a questo riguardo, che la complicità è sempre più evidente. Pierpaolo, infatti, passa molto tempo in compagnia della showgirl e non ha mai nascosto i suoi sentimenti. Dal canto suo, però, Elisabetta, complice anche la presenza del figlio che la guarda da casa, sembra volerci andare piano e prendersi tutto il tempo necessario.

Il ballo di Elisabetta e Pierpaolo

Complice la prova settimanale, nel corso delle ultime ore, Pierpaolo ed Elisabetta stanno passando molto tempo insieme, e continuano ad allenarsi in vista della prova di ballo nella diretta del 28 settembre 2020.

La complicità e la tensione erotica tra i due è davvero molto alta. Elisabetta, nonostante cerchi di non pensarci, non riesce a nascondere il suo interesse per l’ex velino, e finisce per provocarlo con uno schiaffetto. La showgirl, con in dosso una maglietta nera molto scollata, jeans inguinali e calze fino al ginocchio, appare come una sexy scolaretta. Intanto, lunedì 28 settembre 2020, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini.