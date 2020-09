Melita Toniolo ieri e oggi: com’è diventata la showgirl

Melita Toniolo è una famosa ex gieffina, showgirl e modella. Tutto quello che c'è da sapere sulla sua vita dopo il reality show.

Melita Toniolo è una modella e showgirl, nota al grande pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2007. Oggi è felicemente legata al comico Andrea Viganò, padre di suo figlio Daniel.

Melita Toniolo ieri e oggi: le foto

Ex concorrente del Grande Fratello, showgirl e modella: molti ricordano Melita Toniolo per la sua straordinaria bellezza e oggi, a 13 anni dalla sua partecipazione al reality show più famoso d’Italia, la Toniolo non sembra cambiata di una virgola.

Sui social i suoi scatti provocanti e il suo fisico da urlo hanno fatto il pieno di like, e in tanti sono impazienti di conoscere tutti i dettagli sulla vita della showgirl. Oggi Melita Toniolo (che al GF era legata all’altro concorrente, Alessandro) è fidanzata col comico Andrea Viganò, in arte Pistillo. I due hanno un figlio, Daniel, spesso presente negli scatti via social della showgirl.

Nel corso degli anni Melita Toniolo si è progressivamente allontanata dal mondo della tv, e a tal proposito ha affermato: “Non sono una ‘malata di protagonismo’, quindi quello che verrà, vedremo.

Negli ultimi anni ho deciso di lavorare più con Instagram, perché le proposte in tv non erano quelle giuste”.

Dopo aver partecipato al Grande Fratello 7 Melita Toniolo ha preso parte ai programmi tv: Quelli che il calcio, Colorado, Paperissima, Ciao Darwin.

In futuro la rivedremo ancora nel piccolo schermo? Per il momento, sui social, il suo profilo è seguitissimo.