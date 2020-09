Paolo Brosio ha raccontato, trattenendo a stento le lacrime, la sua lotta contro il Coronavirus.

Paolo Brosio ha avuto il Coronavirus. A raccontarlo è stato lui stesso in un lungo e commovente post pubblicato su Facebook. Dopo tanti tamponi positivi, che hanno portato tanto sconforto e amarezza, è arrivato finalmente il primo negativo che attendeva con ansia.

L’esito è arrivato nel giorno del suo sessantaquattresimo compleanno. Per questo motivo Brosio ha voluto condividere la sua gioia con i fan.

Paolo Brosio ha avuto il Covid-19

“Oggi compio 64 anni da solo in ospedale nel reparto isolato off limits anticovid dell’Istituto Clinico Casalpalocco di Roma. Stanotte alle ore 02:05, dopo nove tamponi negativi, tre positivi, una infezione virale allo stomaco e ai polmoni sono tornato negativo dopo 9 giorni di ricovero proprio nel giorno del mio 64esimo compleanno.

L’infermiera di turno mi ha avvisato: ‘Tanti auguri Paolo sei negativo’ e io giù a piangere. Oggi è il giorno più bello della mia vita, sono triste, felice, piango, rido dalla gioia, non ho mai mollato, ho sempre confidato in Dio, ho pregato tanto la Madonna e San Pio”.

Paolo Brosio, nel video social che ha condiviso su Facebook, non è riuscito a trattenere le lacrime mentre raccontava la sua lotta contro il Coronavirus.

“È stata durissima. Ho visto morire quelli che avevano la stanza vicino a me. Non sentivo più parlare la signora e mi chiedevo come mai. Era morta. Mi teneva compagnia la notte, bussavo alla parete e una mattina non c’era più”. L’ultimo tampone fatto da Paolo Brosio è risultato negativo ed èin attesa dell’esito di un successivo tampone.