Tra Alessia Messina e Mario Balotelli la liaison è naufragata, e lei lo ha lasciato con grande clamore postando le loro chat via social.

L’addio tra Alessia Messina e Mario Balotelli è giunto rumoroso e – sembrerebbe – definitivo. L’ex corteggiatrice ha postato alcuni dei messaggi che le ha inviato il calciatore e ha risposto in maniera sarcastica chiudendo definitivamente la liaison.

Alessia Messina e Balotelli: l’addio

La storia d’amore tra Alessia Messina e Mario Balotelli – da poco scoperta dai paparazzi – è giunta al termine, e non proprio nel migliore dei modi. L’ex corteggiatrice ha postato via social alcuni screenshot delle conversazioni avute in privato con il calciatore, e ha commentato: “Scusatemi se pensavo di essere fidanzata, di una popolarità così non ho bisogno”. Balotelli, dal canto suo, avrebbe provato a chiamarla (come si vede dagli screenshot postati dalla Messina) e le ha scritto: “Tu vedrai il vero Mario, Alessia.

Tu sei tutto ciò che voglio nella vita e in futuro, capito Alessia?”.

A seguire qualcuno avrebbe anche taggato la Messina in uno scatto via social, assicurando che quella sullo sfondo sarebbe stata la casa di Balotelli.

A quanto pare la ragazza in questione non sarebbe stata Alessia Messina, la quale si sarebbe infuriata ancora di più per lo scatto in questione: “La ragazza della foto non sono io, avete sbagliato il TAG. Grazie per avermi fatto vedere la foto di una nuova ragazza a casa della persona che avete nominato qui sotto. Grazie per tutte queste nuove notizie, ma non ho più niente a che fare con questo personaggio.

Saluti”, ha scritto la ragazza, che al momento sembra poco incline a rappacificarsi con SuperMario.