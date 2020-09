Angela di Mondello, il dietrofront: “Il Coviddi c’è, sì alla mascherina”

In un breve video pubblicato sul suo profilo Instagram, la celebre Angela di Mondello fa marcia indietro invitando tutti a indossare la mascherina.

È diventata famosa questa estate per la sua frase “Non ce n’è Coviddi”, che ha fatto letteralmente impazzire migliaia di utenti sui social network e allo stesso tempo indignare chi ogni giorno combatte contro il problema dei negazionisti del coronavirus, ma oggi la signora Angela Chianello (Meglio nota come Angela di Mondello) ha deciso di rivedere le sue posizioni.

In un breve video pubblicato sul suo profilo Instagram, la donna ha infatti invitato tutti a prendere le dovute precauzioni contro il Covid-19.

Coronavirus, il dietrofront di Angela di Mondello

Nel video, pubblicato lunedì 28 settembre, la signora Angela Chianello ha dichiarato: “Mi potete dire che sono incoerente, mi potete dire la qualsiasi, ma oggi l’unico mio messaggio oggi è: Il Coviddi c’è, indossiamo la mascherina, pensiamo alla nostra salute e a tutto quanto”.

In seguito, la donna ha polemizzato in merito al trattamento ricevuto da parte delle persone e dei media per aver detto una frase a suo dire scherzosa: “Io quella volta, scherzando in maniera spontanea ho detto ‘Il Coviddi non c’è’, ma adesso siamo messi male.

Quindi in primis ci ho sempre creduto, abbiamo scherzato, abbiamo riso. Anche altre persone hanno fatto di tutto e di più e nessuno li ha mai criticati. Ho detto la frase io e tutti a tirarmi i sassi. Comunque un consiglio, mettiamoci la mascherina e usiamo le precauzioni”.