Belen Rodriguez “magra e triste” per i guai sentimentali?

Dopo i guai in amore Belen Rodriguez è stata paparazzata per le vie di Milano, e sarebbe apparsa magra e dall'aspetto stanco e triste.

Belen Rodriguez è stata paparazzata con la sorella Cecilia per le vie di Milano ed è apparsa magra, smunta, con un’espressione triste e funerea. Sembra chiaro che la showgirl stia così anche per via della sua travagliata vita amorosa.

Belen Rodriguez magra e triste: le foto

Belen è stata sorpresa con la sorella Cecilia per le vie di Milano, e le foto della paparazzata hanno immediatamente fatto il giro del web: nelle immagini la showgirl ha un aspetto stanco e piuttosto sofferto. Sui social c’è già chi ha ipotizzato che il motivo sia legato alla travagliata vita sentimentale da lei fatta negli ultimi mesi quando, dopo la seconda dolorosa rottura da De Martino, è volata a Ibiza dove ha avuto un brevissimo flirt con Gianmaria Antinolfi.

A seguire la showgirl si è legata ad Antonino Spinalbese, giovanissimo hair stylist milanese con cui oggi avrebbe una romantica liaison.

Mentre Stefano De Martino è stato beccato con Gilda Ambrosio, sembra che anche Cecilia abbia ritrovato la serenità con Ignazio Moser, con cui pure ha vissuto un periodo di crisi durante l’estate.

Le due sorelle Rodriguez, da sempre molto unite, sono state paparazzate durante un comune pomeriggio di shopping per le vie di Milano. Le due riusciranno a trovare finalmente la serenità dal punto di vista sentimentale? Belen per il momento è uscita allo scoperto con Antonino, e in tanti sperano che la storia diventi presto più importante.