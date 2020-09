Angelica Parodi è una goccia d'acqua con sua madre, Cristina Parodi. Tutto quello che c'è da sapere sulla giovane cantante.

Classe 2001, Angelica Gori è la figlia della conduttrice Cristina Parodi e del sindaco Giorgio Gori. Fin da giovanissima ha una vera e propria passione per la musica e oggi con la sua band, i Chiamami Faro, sembra aver finalmente trovato la sua strada.

Angelica Gori chi è

Nata il 24 luglio 2001, Angelica Gori è la figlia più piccola di Cristina Parodi e Giorgio Gori. Da anni ha iniziato a ritagliarsi una fetta del pubblico sul web esibendosi come cantante e oggi insieme al chitarrista Alessandro Bellotti, ha dato il via a un proprio duo musicale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiamamifaro 🌶 (@chiamamifaro) in data: 14 Dic 2019 alle ore 9:53 PST

Angelica ha due fratelli maggiori, Benedetta e Alessandro, e da sempre ha un ottimo rapporto con sua madre, la conduttrice Cristina Parodi, e suo padre, Giorgio Gori. In passato è stata la stessa conduttrice a rivelare che Angelica avrebbe rifiutato di partecipare ai talent show per non dare l’idea di essere in qualche modo “raccomandata” grazie alla fama dei genitori.“Diversi talent show l’hanno già cercata, ma lei ha rifiutato.

Preferisce fare il suo percorso. Presto aprirà il concerto di un famoso artista”, aveva fatto sapere Cristina Parodi. Un utente via social ha anche criticato la conduttrice per aver condiviso via social un video musicale realizzato da sua figlia. In quel caso Cristina Parodi aveva replicato con fermezza al commento al vetriolo.