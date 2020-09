Myriam Catania e Dayane Mello si sono lasciate trasportare dalla passione: il loro bacio sulle labbra lascia tutti senza fiato.

Tra Dayane Mello e Myriam Catania sembra proprio che non si riescano a placare i bollenti spiriti nella casa del Grande Fratello Vip. A sorpresa la modella ha dato un bacio sulle labbra alla doppiatrice, ex moglie di Luca Argentero.

Dayane Mello e Myriam Catania: il bacio

Un bicchiere di vino di troppo e l’allegria degli altri coinquilini devono aver spinto Dayane Mello ad affibbiare un bacio sulla bocca alla bella Myriam Catania, anche lei concorrente di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. La doppiatrice non ha battuto ciglio e, benché sorpresa, non ha respinto il bacio. Adesso i telespettatori attendono solo il bacio – tanto chiacchierato – tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli (che alle telecamere ha confessato già i suoi sentimenti per la showgirl, ex moglie di Flavio Briatore).

Dayane al primo bicchiere e a fine serata cosa combini 😂😂🚀🚀 #GFVIP pic.twitter.com/93nQ5w5c4K — arianator4ever (fan account) (@Arianator4everA) September 26, 2020



In tanti sono curiosi di sapere anche come proseguiranno le cose tra la bollente Mello e le altre coinquiline della casa: a quanto pare il feeling tra lei e Myriam Catania e con Adua Del Vesco sarebbe assicurato, meno invece quello con Francesca Pepe.

Le due si sono litigate lo stesso giorno della diretta, quando la Pepe ha apertamente accusato la Del Vesco di averle rotto il beauty case. Per tutta risposta Dayane Mello è corsa come un furia e ha gettato l’oggetto e il suo contenuto a terra.