Flavio Briatore si è scagliato contro la sua ex moglie, Elisabetta Gregoraci, che ha detto di aver sofferto molto durante il loro matrimonio.

Al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci ha confessato di aver fatto “sacrifici” durante il suo matrimonio con Flavio Briatore. L’imprenditore non le ha certo mandate a dire, e ha risposto all’ex moglie con un commento al vetriolo.

Flavio Briatore contro Elisabetta Gregoraci

In molti hanno avuto da ridire sulla presunta vita “sacrificata” che Elisabetta Gregoraci avrebbe fatto stando al fianco dell’imprenditore Flavio Briatore. Lui stesso, dopo una settimana dalle dichiarazioni shock della sua ex moglie, ha replicato con un commento al vetriolo: “Se vuole essere autonoma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo”, e ha aggiunto: “Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok”.

La stessa Elisabetta Gregoraci ha dichiarato che, dopo la rottura, lei e Briatore avessero mantenuto buoni rapporti per il bene del figlio, Nathan Falco. Lei e l’ex marito vivrebbero infatti a pochi passi di distanza a Monte Carlo per consentire al bambino di stare con entrambi, e inoltre trascorrerebbero insieme (come una vera famiglia) anche le feste e i compleanni. Per Briatore il fatto che Elisabetta Gregoraci sia stata infelice in passato, è quantomeno difficile da credere: “Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista…”.

La showgirl verrà messa al corrente di quanto detto dall’ex marito sul suo conto? Per il momento sembra che al GF Vip tutte le sue attenzioni siano per Pierpaolo Pretelli.