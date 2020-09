Allontanamento tra Elisabetta Gregoraci e Petrelli: è già finita?

La complicità tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, all’interno della casa della quinta edizione del Grande Fratello Vip, sembra crescere ogni giorno di più. Che il velino e modello provi un forte interesse nei confronti dell’ex moglie di Flavio Briatore, non è di certo una novità.

Le intenzioni di Elisabetta, però, non sono ancora del tutto chiare. Almeno per il momento, infatti, la conduttrice ha messo alcuni paletti, probabilmente per la presenza del figlio Natan Falco a casa. Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda il 28 settembre 2020, Alfonso Signorini ha voluto parlare della questione con i due interessi interessati che, però, non si sono sbilanciati molto. Con molta probabilità, questa attenzione mediatica e pressione non stanno facendo troppo bene a Pierpaolo che, dopo la fine della trasmissione, è apparso freddo e abbastanza distaccato con Elisabetta.

Prime incomprensioni tra Elisabetta e Pierpaolo

Mentre erano in cucina, prima di andare a letto, Elisabetta, accorgendosi che qualcosa non andava, ha chiesto a Pierpaolo cosa stesse pensando. Il modello ha però assunto un atteggiamento di chiusura, quasi a riccio. Ha detto di non riuscire ben a capire alcune dinamiche del gioco e, soprattuto, una serie di cose che riguardano il loro particolare rapporto. Nel corso della serata, ad esempio, ad Elisabetta sono state fatte vedere delle dichiarazioni e delle foto postate dal suo ex marito Flavio Briatore, che si trova a Monaco con la modella Naomi Campbell.

Il Grande Fratello ha parlato di prime incomprensioni. Che sia già al capolinea il rapporto prima ancora di iniziare?