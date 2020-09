Matilde Brandi è improvvisamente scoppiata in lacrime dopo la diretta del Grande Fratello Vip: i coinquilini hanno provato a tranquillizzarla.

Nella casa del Grande Fratello Vip i concorrenti iniziano ad avvertire le prime tensioni e Matilde Brandi è riuscita a stento a trattenere le lacrime. Come Myriam Catania anche la showgirl ha intenzione di lasciare il programma?

Matilde Brandi in lacrime: i motivi

Dopo l’addio di Flavia Vento e il ritiro ventilato da Myriam Catania, anche Matilde Brandi è scoppiata in lacrime al Grande Fratello Vip. La concorrente avrebbe iniziato a manifestare la sua nostalgia di casa, e dopo la lunga puntata in diretta è riuscita a stento a trattenere le lacrime: “Ma che sto facendo qua?“, ha chiesto agli altri concorrenti, che hanno tentato invano di tranquillizzarla. “Ma che facciamo? A cinquant’anni, non ha senso…”, ha insistito la Brandi, sempre più affranta.

Stefania Orlando è accorsa in suo aiuto, esattamente come aveva fatto qualche giorno fa (per una crisi simile) nei confronti di Myriam Catania.

Anche l’ex moglie di Luca Argentero è stata colta da una crisi di pianto pensando al suo compagno, Quentin Kamermann, e a suo figlio Jacques. Nel corso della puntata del 28 settembre Alfonso Signorini è riuscito a tranquillizzarla mostrandole alcune immagini del bambino e del marito durante questa prima settimana senza di lei.

La Catania e Matilde Brandi riusciranno a resistere all’idea di lasciare il programma? Già Flavia Vento si è ritirata dallo show ad appena 24 ore dal suo inizio (affermando di sentire una forte nostalgia dei suoi cani), anche se si vocifera che presto potrebbe rientrare nel programma.