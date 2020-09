Giada De Blanck in difesa della madre: “Notizie infamanti”

Giada De Blanck è furiosa per le illazioni su sua madre, Patrizia De Blanck: lo sfogo al veleno via social.

La contessa Patrizia De Blanck è una delle concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip, e nei giorni scorsi sono circolate voci in merito a una sua presunta parentela con Benito Mussolini e dunque alla presunta falsa attribuzione del suo titolo nobiliare.

La figlia della contessa, Giada De Blanck, ha replicato a mezzo social.

Giada De Blanck in difesa della madre

Giada De Blanck non ha gradito affatto le supposizioni e le illazioni che sono state fatte su sua madre, Patrizia De Blanck, attualmente ignara di tutto perchè concorrente nella casa del Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsi sono infatti circolate voci riguardanti il titolo nobiliare e una presunta discendenza della contessa a Benito Mussolini.

Giada De Blanck ha controbattuto a tali illazioni affermando che, una volta uscita dal reality show, la contessa prenderà le dovute contromisure.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giada de Blanck (@giada_de_blanck) in data: 28 Set 2020 alle ore 5:34 PDT

“Mia madre avrà modo di smentire tutte queste notizie false e infamanti sui suoi genitori, i miei nonni e sui titoli nobiliari, che alcuni soggetti continuano a mettere in discussione gettando fango sulla mia famiglia.

Sarà facoltà di mia mamma, la contessa Patrizia de Blanck y Menocal, una volta uscita dalla trasmissione, decidere se e come tutelarsi anche nelle sedi opportune”, ha scritto Giada De Blanck, assicurando che per questo lei si rifiuterebbe di andare ospite nei programmi tv “per azzuffarmi con chi, a differenza mia, si approfitta della popolarità che mia madre sta avendo al Grande Fratello Vip evidentemente per scopi diversi da quelli che invece racconta”.