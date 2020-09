Alfonso Signorini ha rimproverato Tommaso Zorzi per via delle sue parole su Gabriel Garko

Nel corso della quinta puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini è tornato a parlare del coming out di Gabriel Garko. Una vicenda che ha destato interesse, sia all’interno che fuori dalla casa più spiata d’Italia, con alcuni concorrenti del reality che hanno espresso il proprio parere in merito.

Signorini riprende Zorzi

Alfonso Signorini ha mandato in onda le immagini dello sketch di Tommaso Zorzi che, imitando Barbara D’Urso, ipotizzando un’ospitata dell’attore in un suo show assieme ad Adua Del Vesco, ha affermato: “Nell’ascensore di Live – Non è la D’Urso avremo Adua Del Vesco con Gabriel Garko”. Nell’immagine in questione si vede Zorzi camminare sui tacchi tra le risate dei coinquilini, per poi aggiungere. “Chi dei due porta la gonna?”.

Parole che non sono passate di certo inosservate, con Alfonso Signorini che ha affermato: “Non mi è affatto piaciuto“. A rincarare la dose Pupo, con Zorzi che inizia a lamentarsi con gli altri concorrenti: “Io a questo gioco non ci sto più…se è questo il gioco me ne vado ora. Questo è strumentalizzare una battuta. Se dici queste cose sei str*onzo”.

Dopo un po’ ecco nuovamente Signorini collegarsi con la casa più spiata d’Italia e affermare: “Tommaso se ti abbiamo voluto è perché crediamo in te, apprezziamo la tua ironia e la tua intelligenza. Però su 100 voli meravigliosi uno può riuscire meno bene e può ferire la sensibilità di qualcuno. Si nota sempre il pelo nero nella mucca bianca, quindi è giusto fare chiarezza e avere il buon senso di ammettere che questa cosa non ti è riuscita bene”.

Per poi aggiungere: “Nessuno ti vuole processare, né vogliamo che te ne vada, sei importantissimo nella casa”.