Jessica e Lidia Vella, ex protagoniste del Grande Fratello 14, sono molto cambiate: ecco come si presentano oggi dopo qualche ritocchino

Vi ricordate di Lidia e Jessica Vella, concorrenti gemelle del Grande Fratello 14? Ebbene, le due sorelle hanno totalmente cambiato i loro connotati che è praticamente impossibile riconoscerle! Nella casa di Cinecittà le ragazze si resero protagoniste di divertenti gag, ma anche di improbabili triangoli amorosi.

Dal carattere irruente e con un’energia sempre alle stelle, furono del resto tra le protagoniste più amate di quell’edizione del reality show. Dopo il programma le gemelle parteciparono a qualche salotto di Barbara D’Urso, ma è sui social che per loro si è aperto un nuovo mondo, dove oggi sono super seguite.

Entrambe sottopostesi a un intervento di mastoplastica additiva, hanno inoltre cambiato taglio di capelli sfoggiando un look più fresco e corto. Il colore è invece rimasto immutato, scuro per Jessica e biondo per Lidia. Tutte e due mostrano peraltro un fisico mozzafiato, rivelandosi dunque delle vere e proprie influencer di tutto rispetto.

Visualizza questo post su Instagram La mente è meravigliosa..tranquillità. 🧘🏼‍♀️ Un post condiviso da ℓι∂ια vεℓℓα🤍 (@lidiavella) in data: 15 Giu 2020 alle ore 11:19 PDT