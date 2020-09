Sophie Codegoni, bellissima tronista di Uomini e Donne, è stata oggetto di nuove pesanti insinuazioni da parte di alcuni fan: ecco di cosa si tratta

Negli ultimi tempi per Sophie Codegoni i gossip sembrano essere all’ordine del giorno. Sara Croce, ex di Andrea Damante, l’ha infatti colpevolizzata di essere uscita con alcuni ragazzi già fidanzati senza porsi troppi problemi. L’accusatrice ha peraltro alluso al fatto che la tronista di Uomini e Donne sarebbe uscita anche con uno dei suoi ex.

A rincarare la dose ci hanno poi pensato anche alcune fan della popolare influencer Deianira Marzano, riportando l’ennesimo rimprovero contro la bellissima protagonista del dating show mariano.

Visualizza questo post su Instagram Eyes on me😝 Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni) in data: 2 Giu 2020 alle ore 5:09 PDT

Sophie di Uomini e Donne sotto accusa

La giovanissima Sophie ha portato parecchio sgomento sul web, sia per la sua tenera età, sia per il fatto che lavora come modella per Chiara Ferragni. Abituata a stare al centro dell’attenzione per la sua innegabile bellezza, di recente la tronista è stata tuttavia oggetto di parecchie segnalazioni. Secondo il parere di molti, infatti, la ragazza non si farebbe scrupoli a frequentare ragazzi già impegnati, come riportato appunto dalla Marzano nelle sue IG Storie.

La stessa blogger ha tuttavia tenuto a precisare che per il momento non ci sono prove certe di quanto presupposto. Molte donzelle potrebbero infatti essere semplicemente invidiose di Sophie, al punto da inventarsi l’impossibile per screditarla agli occhi del pubblico.

Si attendono dunque probabili repliche della diretta interessata, magari direttamente dallo scranno del noto talk show pomeridiano di Canale 5.