Yari Carrisi, la fidanzata Thea Crudi uguale alla madre Romina

Yari Carrisi ha trovato l'amore: lei si chiama Thea Crudi e sarebbe in tutto e per tutto simile a sua madre, Romina Power.

Yari Carrisi è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata, Thea Crudi, conosciuta grazie ad una serie di circostanze fortuite e, secondo qualcuno, incredibilmente somigliante a sua madre Romina Power.

Yari Carrisi: la fidanzata Thea

Grazie ad una serie di circostanze fortuite Yari Carrisi si è innamorato.

La sua nuova fidanzata si chiama Thea Crudi, e al loro secondo incontro si sarebbe trasferita a casa del figlio di Al Bano e Romina, ad Otranto, più innamorata che mai. In tanti sui social hanno notato una straordinaria somiglianza tra Thea e la madre di Yari, Romina Power, che sarebbe stata presente al primo incontro di suo figlio e di Thea, avvenuto in maniera del tutto casuale.

Lo stesso Yari ha rivelato: “Avevo scritto un programma che si chiama Pellegrinaggi, (…) A maggio avrei dovuto filmare la puntata zero, ma poi è successo quello che è successo e così mi sono messo a cercare persone in Italia da includere nel progetto.

Su Internet ho trovato Thea, che ogni giorno faceva un’ora di diretta. Ho aspettato che venisse per un concerto in Puglia e sono andato a sentirla con mia madre”, ha raccontato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Al Bano e Romina – Fanpage (@_albanoeromina_) in data: 22 Set 2020 alle ore 5:19 PDT

Come la madre di Yari, la famosa Romina Power, anche Thea Crudi è una cantante. In tanti sognano presto le nozze per la coppia, che a quanto pare è più innamorata e affiata che mai.