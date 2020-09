Mamma, modella e sorella di due dei più chiacchierati calciatori del panorama italiano, Mario Balotelli ed Enock Barwuah: scopriamo chi è Abigail.

Nel panorama della televisione italiana il nome di Abigail Barwuah non è di certo nuovo: chi è, infatti, la giovane ragazza? Oltre ad avere un curriculum pieno di partecipazioni a programmi e reality show italiani, Abigail è famosa sopratutto per essere la “sorellona” dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip, Enock, e dell’ex attaccante del Brescia Mario Balotelli.

Chi è Abigail Barwuah?

Nata in Ghana nel 1989, Abigail ha dovuto letteralmente sgomitare per crearsi una sua immagine e sfondare nel mondo dello spettacolo. Infatti, come racconta lei stessa in un’intervista del 2010 a Piero Chiambretti, uno dei motivi di questa difficoltà sembrerebbe essere stato lo stesso Balotelli. Il calciatore ha cercato in tutti i modi di fermare l’ascesa della trentunenne creando tra i due vari dissapori che sembrano continuare tutt’oggi.

“Mario è egoista – confessa Abigail – forse non vuole che io “sbocci”, ma che rimanga quella di prima e che gli “sbavi” dietro. Gli dà fastidio che qualcun altro della famiglia possa diventare famoso“. Questo, però, non ha impedito alla ragazza di emergere. Infatti, l’anno dopo a questa intervista, nel 2011, partecipa all’ottava edizione dell’Isola dei famosi come “parente di”. Mentre nel 2012, insieme a Elena Morali e Cristiana Mirò, appare sul calendario Fotomodelle.

Sempre nello stesso anno la ragazza fece molto parlare di sé per delle paparazzate pubblicate su una rivista di gossip. A far scandalo furono delle foto in cui si vedono in atteggiamenti intimi proprio Abigail e Sara Tommasi, ex del fratello Mario. Attualmente nella sua vita privata, l’ormai trentun’enne è legata da molti anni all’ex calciatore dell’Inter Obafemi Martins, detto Oba Oba. I due sono sposati e hanno avuto nel 2013 un figlio, Kendrick.

Attualmente vivono a Seattle, in America.