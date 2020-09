Chiara Ferragni: inconveniente per la sorella Francesca

Lo spiacevole racconto di Francesca Ferragni sul suo profilo Instagram.

Chiara Ferragni è l’influencer più seguita in assoluto e grazie a lei hanno trovato molto seguito anche le sorelle Francesca e Valentina. Le tre sorelle non perdono occasione per raccontare tutto ciò che succede sul loro profilo Instagram. In questa occasione parliamo di Francesca Ferragni, che si è laureata in piena pandemia da Coronavirus e che, a differenza delle sue due sorelle, conduce una vita molto più semplice e ha interessi differenti.

La sorella di Chiara Ferragni

La sorella Chiara Ferragni, Francesca, ha deciso di condividere con i propri follower un brutto episodio che ha vissuto. Pur avendo obiettivi differenti rispetto alle altre due sorelle, la donna ama chiacchierare con i suoi follower e renderli partecipi di quello che accade nella sua vita. Francesca Ferragni ha raccontato di essere andata in palestra in bicicletta. Quando la donna ha finito l’allenamento ed è uscita, ha trovato la sua bicicletta gettata per terra.

La donna è rimasta davvero molto male e anche molto stupita per quanto è accaduto.

Francesca non ha idea se sia stato un atto vandalico mirato, casuale oppure un semplice incidente. Fatto sta che in quel momento si è spaventata e non è stato bello ritrovare il proprio mezzo in quelle condizioni. La sorella di Chiara Ferragni ha voluto raccontare ciò che è accaduto ai suoi follower, con cui è abituata a parlare quotidianamente. Il suo racconto ha lasciato tutti senza parole, anche perché per il momento non è chiara la dinamica di quanto accaduto, ma se fosse un gesto mirato nei suoi confronti la situazione sarebbe ancora più grave del previsto.