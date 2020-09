Dayane Mello contro Franceska: “Per me è un fantasma”

Dayane Mello si è scagliata ancora una volta contro Franceska Pepe, a cui non avrebbe intenzione di rivolgere più la parola.

Nella casa del GF Vip Dayane Mello e Franceska Pepe se ne sono già dette di tutti i colori, e quando gli altri concorrenti hanno provato a intercedere nei confronti delle due la modella brasiliana ha fatto capire di non voler più avere a che fare con l’altra gieffina.

Dayane Mello contro Franceska

Tra Dayane Mello e Franceska Pepe non corre buon sangue: dopo la lite e i battibecchi, la modella brasiliana ha finito col gettare a terra il beauty case dell’altra gieffina (che a sua volta se l’era presa con la nuova amica della Mello, Adua Del Vesco). Stavolta la furia della modella brasiliana è ricaduta su Matilde Brandi, che ha provato a “tirarsi fuori” dalla bufera tra le due.

“Tu vuoi stare morbida nei confronti di tutti” l’ha accusata Franceska, che poi ha aggiunto: “Questa settimana voglio parlare pochissimo, se c’è lei io mi allontano, non mi parlate di Franceska per me ora è un fanstasma”.

Insomma, sembra proprio che per le due gieffine non sarà una convivenza facile, e del resto Francesca ha già avuto da battibeccare anche con gli altri concorrenti (Zorzi e Francesco Oppini in primis).

Sui social già circola la voce che potrebbe essere lei la prossima a lasciare la casa. Sarà vero? All’interno del reality show intanto sembra che Dayane Mello abbia stretto un ottimo rapporto con Adua Del Vesco e con Francesco Oppini, che ha consolato in prima persona quando lui è scoppiato in lacrime parlando del rapporto con sua madre, la showgirl Alba Parietti.