Dayane Mello, frase infelice al GF Vip: “Non faccio cose da gay”

La modella ha pronunciato delle parole completamente fuori luogo sulle persone gay.

Dayane Mello si è lasciata scappare una frase molto infelice sulle persone gay. La modella, una delle concorrenti più discusse di questa edizione del Grande Fratello Vip, ha usato parole particolarmente fuori luogo, che non sono sfuggite al popolo del web.

Dopo la diretta, andata in onda lunedì 28 settembre e condotta da Alfonso Signorini, la Mello, che si è scambiata un bacio con Myriam Catania, ha rilasciato una dichiarazione, parlando con Denis Dosio, che ha lasciato perplessi i telespettatori.

quindi dayane si rifiuta a fare “le cose da gay” e si rifiuta di fare certe cagate (sarebbe bello sapere quali). un’altra che ne sta uscendo malissimo #gfvip pic.twitter.com/eeGJhyCmoq — nick con la k (@nick_olaus) September 29, 2020

La frase infelice di Dayane Mello

Dayane Mello, mentre sistemava i capelli a Denis Dosio, ha dichiarato che lei alcune cose che considera da “gay” non ha intenzione di farle e ha consigliato al ragazzo di non farle nemmeno lui, in quanto “non ne ha bisogno“. “No, io queste cose da gay non le voglio fare” ha spiegato la modella. “Io mi rifiuto in maniera categorica di farle, non voglio” ha aggiunto Dayane Mello, che ha avuto un incidente bollente nella vasca.

La modella ha detto a Denis che è “uno f..o” e che non ha bisogno di fare determinate cose.

Lo scivolone di Dayane Mello al GF Vip non è passato inosservato e ha indignato moltissimo gli utenti dei social network, che hanno immediatamente chiesto provvedimenti alla produzione. La modella è stata riempita di critiche, da parte di tutti coloro che hanno trovato le sue parole di cattivo gusto. Osservando il video non si capisce perfettamente quale sia stato il contesto in cui ha espresso la sua opinione, ma per il web nulla può giustificare un simile discorso.

Per il momento non si conosce l’eventuale decisione della produzione del Grande Fratello, che ha già dovuto censurare alcune immagini proprio della modella.