La Gregoraci ha stupito il web con una domanda sulle prestazioni intime di Massimiliano Morra.

Elisabetta Gregoraci, vittima di un incidente osé, stupisce al GF Vip, soprattutto dopo aver fatto una domanda molto scomoda ad Adua Del Vesco su Massimiliano Morra. Parole improvvise, che nessuno si aspettava e che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

La donna, che ha schiaffeggiato Pierpaolo Petrelli, ha fatto una chiara domanda sulle prestazioni intime di Massimiliano Morra, collegandosi alla tipologia del suo carattere. L’attore era stato fidanzato con Adua, per questo durante la cena sono usciti fuori argomenti interessanti.

Elisabetta Gregoraci stupisce al GF Vip

Durante la cena, al Grande Fratello Vip, i concorrenti hanno iniziato a parlare di Massimiliano Morra e delle sue difficoltà di inserirsi bene nel gruppo.

Adua Del Vesco ha spiegato che è una persona molto chiusa. All’interno della casa l’attore non è molto espansivo e non riesce bene a legare con il gruppo. Elisabetta Gregoraci lo ha definito “moscio” e ha cercato di capire meglio la sua personalità con qualche domanda ad Adua Del Vesco, sua ex fidanzata.

“Mamma mia però… glielo vuoi spiegà? Ma a letto era così pure? Mamma mia… no Adua no, spero de no…” ha chiesto Elisabetta Gregoraci, riferendosi all’atteggiamento di Massimiliano Morra.

La donna voleva capire qualcosa in più sul suo coinquilino, ma si è lasciata andare ad una domanda particolarmente scomoda, che non è passata inosservata al popolo del web. Adua Del Vesco ha risposto con un secco “no comment”, chiudendo subito l’argomento. Il web ha attaccato la Gregoraci, complimentandosi per la reazione di Adua.