Francesco Oppini è scoppiato in lacrime nella casa del GF Vip parlando del suo rapporto con la madre Alba Parietti.

Al Grande Fratello Vip Francesco Oppini è scoppiato in lacrime parlando con gli altri concorrenti del rapporto con sua madre, Alba Parietti. Dayane Mello ha consolato il gieffino e lo ha abbracciato nel tentativo di confortarlo.

Francesco Oppini in lacrime: i motivi

Dopo aver commosso i telespettatori con la tragica storia della sua fidanzata scomparsa in un tragico incidente, Francesco Oppini ha aperto il suo cuore agli altri concorrenti del reality show rivelando alcune delle cose che lo farebbero soffrire nel rapporto con sua madre. Stando a quanto da lui confessato sua madre gli sarebbe molto attaccata, ma nonostante questo lui avrebbe sempre il complesso di non riuscire a farle capire quanto lei sia importante per lui.

“Si sente in colpa di non aver fatto in tempo delle cose per sua mamma, dato che mia nonna è mancata molto velocemente. Non voglio che ciò succeda anche a me”, ha detto Oppini tra le lacrime agli altri concorrenti.

A rincuorarlo ci ha pensato Dayane Mello, che dopo averlo abbracciato gli ha detto: “È normale. Non ci sono tanti figli come te. Sei un capolavoro!” Le parole della modella hanno commosso ancora di più il figlio di Alba Parietti, che non è riuscito a tenere a freno le lacrime.

Nei giorni scorsi il gieffino aveva pianto amare lacrime in confessionale ricordando la tragica scomparsa di Luana, la fidanzata a cui era legato nel 2006. La ragazza è improvvisamente scomparsa in un tragico incidente d’auto, e quella tragica perdita ha segnato per sempre la vita di Francesco Oppini. Oggi al suo fianco c’è Cristina Tomasini, con cui sembra aver ritrovato la serenità.