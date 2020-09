GF Vip, Paolo Brosio: “Ho rischiato di entrare positivo”

Dopo esser finalmente guarito dal Coronavirus Paolo Brosio ha fatto un'inaspettata confessione su quando ha scoperto di aver contratto la malattia.

Paolo Brosio è finalmente risultato negativo al tampone per il Coronavirus, e ha promesso che non appena gli sarà consentito varcherà la soglia del GF Vip. Il conduttore ha rivelato la difficile degenza in ospedale, le sue paure, e il fatto che senza i dovuti controlli sarebbe potuto entrare nello show di Signorini contagiando gli altri concorrenti.

Paolo Brosio: la confessione sul Coronavirus

“E meno male che l’ho fatto sennò rischiavo di entrare nella casa del ‘Gf Vip’ con i tamponi negativi ma con la polmonite!”, ha spiegato Paolo Brosio a proposito dell’ultimo controllo fatto mentre si trovava in isolamento (come gli altri concorrenti) nei giorni precedenti al suo ingresso al GF Vip. Inizialmente si era vociferato che Brosio non fosse entrato nel programma per dei non meglio specificati problemi di salute, e solo il 27 settembre (giorno del suo compleanno) Brosio ha annunciato a mezzo social di aver sconfitto la malattia.

Il giornalista aveva parlato con commozione dei giorni trascorsi in ospedale, rivelando anche di aver assistito alla morte di alcuni pazienti.

Brosio ha affermato che dovrà aspettare l’esito di un secondo tampone negativo per lasciare l’ospedale, e inoltre ha affermato di non sapere con esattezza se verrà sottoposto ad ulteriori controlli prima di varcare la soglia del GF Vip. “Ho un contratto firmato. Non appena sono guarito io entro e faccio il mio lavoro”, ha assicurato a tal proposito.

In tanti gli hanno fatto gli auguri e si sono commossi per la drammaticità con cui ha raccontato la degenza in ospedale e le sue paure da quando ha scoperto di essere positivo alla malattia.