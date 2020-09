La Gregoraci dalla casa del GF Vip: "Briatore è andato in discoteca in giorno del funerale di mia madre".

Continuano gli attacchi a distanza di Elisabetta Gregoraci al suo ex marito Flavio Briatore. Dalla casa del GF Vip la showgirl sottolinea, in una conversazione intima con Patrizia De Blanck, come gli anni di matrimonio siano stati per lei motivo di grande sofferenza.

A mancarle di più era l’attenzione del suo consorte, al quale non perdona di non esserle stato vicino al momento della morte della madre: “Mi trascurava molto, ma è successa una cosa che mi ha fatto rimanere molto male. Quando è morta mia madre, il giorno del funerale mi ha lasciato da sola per andare in discoteca. Da lì mi è scattato tutto”. Queste parole fanno seguito a quelle che la showgirl aveva detto durante la diretta del programma, quando aveva affermato di aver dovuto fare molte rinunce per stare con l’imprenditore.

Visualizza questo post su Instagram “Quel giorno non gliel’ho più perdonato…” #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 30 Set 2020 alle ore 1:23 PDT

GF Vip, la Gregoraci attacca Briatore

“Lui non è cattivo, ma non sa gestire certe situazioni – continua la Gregoraci – Quella cosa non sono riuscita mai a perdonargliela.

Non ero la sua priorità anche se gli sono sempre stata vicino”. Come una buona amica la De Blanck prova a rincuorarla dicendole: “Quando sposi degli uomini così, e te lo dice chi conosce queste situazioni, o ti fai la tua vita o li lasci”. La showgirl ribatte con una frase che spiega il perchè della fine della sua relazione con Briatore dopo 11 anni di matrimonio: “Ti do la mia giovinezza, un figlio e davanti a una cosa così…

da lì si è rotto qualcosa”.