Pierpaolo Pretelli si è lasciato andare ad una confessione su Elisabetta Gregoraci che non è passata di certo inosservata

Protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono sempre più vicini. Finiti al centro dell’attenzione per via del loro rapporto, ecco che l’ex velino ha di recente fatto una rivelazione a Matilde Brandi che non è passata inosservata.

Ecco cosa è successo.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

Durante un momento di confidenza con Matilde Brandi, Pierpaolo Pretelli si è lasciato andare ad una confessione che non è passata di certo inosservata agli appassionati del reality. Muovendo solo le labbra, per non farsi sentire dagli altri, sembra che abbia raccontato alla Brandi una frase che gli avrebbe detto la Gregoraci in piscina, ovvero “Voglio fare l’amore con te“. Parole in seguito alle quali Matilde Brandi si è mostrata molto sorpresa e allo stesso tempo contenta per lui.

Dopo un’interruzione provocata da Dayane i due continuano a parlare della situazione, sottolineando come sia difficile che qualcosa possa accadere nella casa più spiata d’Italia per via soprattutto delle telecamere. Pierpaolo Pretelli, infatti, dice che Elisabetta Gregoraci gli ha raccontato la situazione che ha all’esterno. Matilde Brandi a quel punto sottolinea che si tratta comunque di una donna con un certo passato alle sue spalle, per poi aggiungere: “Lei è rinata, ha una luce diversa.

si vede. Secondo me la dovete vivere così, con spensieratezza, senza pensare a quello che sarà“. Con Pierpaolo Pretelli che prosegue affermando: “Piano piano voglio portarti a non pensare più”.