Maria Elena Boschi, passione al mare con Giulio Berruti

Maria Elena Boschi sono più innamorati che mai e hanno smesso di nascondersi: le foto dei baci infuocati a Cannes.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono più innamorati che mai e non si nascondono più: in occasione del compleanno dell’attore i due si sono regalati un week end a Cannes, dove tra baci ed effusioni in costume da bagno hanno tenuto tutti gli occhi incollati su di loro.

Maria Elena Boschi e Berruti al mare

Dopo mesi di avvistamenti e incontri segreti, Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono finalmente usciti allo scoperto e, dopo le vacanze trascorse insieme, i due sono stati paparazzati insieme a Cannes, dove avrebbero trascorso un week end in occasione del compleanno dell’attore.

I due sono stati avvistati insieme per la prima volta a inizio 2020, ma entrambi avevano preferito mantenere la massima riservatezza per quanto riguarda la liaison. Poi, a sorpresa, era stato lo stesso Giulio Berruti a confessare: “Se sono innamorato? Sì, lo sono. E’ inutile negarlo visto che ci sono anche delle foto ma non dico nulla di più”. Sulla vicenda Maria Elena Boschi aveva preferito invece mantenere il massimo riserbo, e in passato aveva confessato che per lei ci sarebbero state altre liaison “con uomini famosi”, ma che se non erano mai trapelate era stato merito della sua bravura nell’osservare la massima discrezione.

Insomma, come sempre la deputata preferisce mantenere la più totale riservatezza sul suo privato, ma in tanti sono curiosi di sapere come procederanno le cose tra lei e il tenebroso attore. I due convoleranno a nozze? Per il momento, su questo fronte, tutto tace.